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Илья Нежигай, редактор ленты

Италия готовится предоставить Украине новую военную помощь — министр обороны

Италия готовит новый пакет обороны для Украины, вероятно, с системой ПВО SAMP/T
Фото: Getty Images

Италия в ближайшее время одобрит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет издание Der Standart.

Новый пакет обороны

По его словам, военная помощь для Украины будет одобрена “в ближайшие недели”.

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— В ближайшие недели мы утвердим новый пакет помощи для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от России, — сказал Крозетто.

Министр обороны Италии говорит, что хоть его страна и всегда поддерживала Украину в противостоянии российской агрессии, но исключил вариант, когда итальянские войска напрямую будут вовлечены в конфликт.

— Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт, — заявил он.

Примечательно, что накануне итальянское издание La Repubblica писало, что Италия готовится в июне отправить девятый пакет помощи Украине, в который войдет, в частности, система ПВО SAMP/T.

Перед этим стало известно, что Италия присоединилась к Франции и Британии в вопросе поставок крылатых ракет Storm Shadow/SCALP EG Украине.

Италия, Война в Украине, військова допомога
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