В Киеве открыли пешеходный мост-волну на остров Оболонский

В Киеве завершено строительство пешеходного моста-волны, который соединяет Оболонский остров с набережной и парком Наталка.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и пригласил киевлян и гостей столицы прогуляться по новому мосту, проведя небольшую видеоэкскурсию.

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Мост-волна на Оболони

По его словам, строительство моста-волны начали еще в 2021 году за средства иностранных и украинских меценатов, но приостановили в начале полномасштабного вторжения РФ, а возобновили весной 2023-го.

Тогда же начали обустройство рекреационной зоны отдыха на Оболонском острове, куда теперь легко добраться.

— Конструкции для моста были изготовлены еще на предприятии Азовсталь. Их привезли в Киев буквально за несколько недель до начала полномасштабной войны. Сейчас подсветку основной конструкции не будем включать, только экономное LED-освещение перил моста, — рассказал Кличко.

Мост-волна имеет ширину 4 м, длину — 164 м. По нему могут передвигаться маломобильные группы населения. Он не будет мешать проходу маломерных судов к заливу Оболонь.

Фото: Віталій Кличко

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