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Вікторія Васьковська, редактор сайта

На Курщине поражен российский пункт запуска ударных беспилотников

ураження ворожого об'єкту
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные нанесли удар по вражескому объекту возле населенного пункта Теткино в Курской области. Именно оттуда россияне запускали ударные дроны по Украине.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Украина ударила по месту запуска вражеских дронов

— 19 апреля 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БпЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области, — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Россияне использовали объект для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-беспилотников. В результате удара Воздушных сил ВСУ было уничтожено до 20 операторов дронов.

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Отмечается, что этот удар стал серьезным ответом на действия россиян против украинских военных.

— Вооруженные силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным, — добавили в Генштабе ВСУ.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 153-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ
війна, Война в Украине, військові, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Курськ, Повітряні сили України
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