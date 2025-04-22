Резерв+ будет присылать push-уведомления для тех, кто в розыске или снят с него — Минобороны
Минобороны Украины запустило обновленную версию приложения Резерв+, которая содержит функцию push-уведомлений об изменении статуса для военнообязанных лиц.
Об этом в соцсети Facebook 22 апреля сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Резерв+ будет оповещать военнообязанных о розыске
По ее словам, отныне Резерв+ будет отправлять push-уведомления для военнообязанных лиц, которых подали в розыск или сняли с него.
— Новая версия Резерв+ 1.6.0 уже доступна пользователям. Резерв+ будет отправлять push-уведомления, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе. Это об уважении к людям, прозрачность действий государства, — сообщила Черногоренко.
Заместитель министра сообщила, что в новой версии приложения также появились еще “пару фичей”, которые она назвала важными.
Ранее стало известно, что уже летом пользователи приложения Резерв+ смогут оплатить штраф за нарушение воинского учета онлайн и иметь при этом скидку. Такая возможность появится благодаря новому закону, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.