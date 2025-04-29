Трамп о помощи Украине: Это не обязательно должно быть оружие с пулями

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине не обязательно предоставлять больше именно летального оружия для победы в войне.

Об этом он сказал в интервью редактору издания The Atlantic Джеффри Голдбергу.

Помощь США для Украины

Так, Голдберг спросил Трампа, возможен ли вариант, что Соединенные Штаты увеличат количество оружия для украинских Вооруженных сил, чтобы страна могла сохранить свою территориальную целостность.

Сейчас смотрят

Трамп ответил: Это не обязательно должно быть оружие. Есть много форм оружия. Это не обязательно должно быть оружие с пулями. Это может быть оружие в виде санкций. Это может быть банковское оружие. Это может быть много другого оружия.

На вопрос Может ли кремлевский диктатор Владимир Путин сделать что-то такое, что заставит Дональда Трампа стать на сторону президента Украины Владимира Зеленского, американский президент ответил утвердительно.

— Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да. У меня были тяжелые времена с Зеленским. Вы видели это здесь, когда он сидел в этом кресле (в Овальном кабинете в Белом доме, — Ред.)… Все, что ему нужно было сделать, это промолчать, понимаете? Он отстоял свою точку зрения. Но вместо того, чтобы сказать «хорошо», когда я сказал, что работаем над решением этой проблемы и пытаемся помочь, он ответил: Нет, нет, нам также нужны гарантии безопасности, — сказал Трамп.

Голдберг заметил, что Зеленский и должен защищать свою страну.

— Да, он должен, но давайте сначала решим проблему войны. Я на самом деле сказал, что не знаю, сможем ли мы ее закончить… А потом он (Зеленский, — Ред.) сделал заявление вроде того, что они воевали сами, им никто не помогал. Я сказал, что мы помогли вам 350 миллиардами долларов, а Европа помогла вам гораздо меньшей суммой. И это еще одна вещь, которая меня беспокоит, — сказал Дональд Трамп.

Ранее президент США заявил, что рассматривает введение санкций против России после ракетного обстрела Украины. По его словам, у Путина не было никаких причин выпускать ракеты по мирным городам и поселкам в течение последних нескольких дней.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.