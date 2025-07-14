17 систем Patriot готовят к отправке в Украину, большинство будут на поле боя — Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что одна из стран готова передать Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом он заявил 14 июля во время совместного брифинга с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

Трамп: батареи Patriot будут переданы Украине через несколько дней

Трамп отметил, что не все установки будут переданы, но даже частичная поставка уже обеспечит существенное усиление ПВО Украины. Трамп подтвердил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут переданы Украине в течение нескольких дней. Он выразил надежду, что это решение повлияет на позицию России в вопросе возможных мирных переговоров.

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По словам американского лидера, несколько стран, владеющих системами Patriot, готовы отдать их Украине, а США в будущем компенсируют это, изготовив новые системы для союзников.

— Одна страна имеет 17 Patriot, которые готовятся к отправке. Они им не понадобятся. Мы заключим соглашение по 17, или большой части этих 17. Они отправятся в зону боевых действий — и это может произойти очень скоро, — заявил Трамп.

При обсуждении с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Трамп подчеркнул, что атаки РФ на украинские города не имеют военной цели и направлены лишь на создание паники. Оба лидера согласились, что такие действия являются неприемлемыми.

Также Трамп поделился впечатлениями от участия в саммите НАТО в Гааге, подчеркнув, что альянс объединяет сильные и успешные государства, которые остаются преданными общим ценностям.

Он вспомнил, что ранее несколько раз были попытки достичь договоренности о прекращении войны, но они не имели успеха.

— Это очень смертельная война. Каждую ночь гибнут люди, — сказал президент США.

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