Сырский рассказал, уйдет ли в отставку после 60-летия 26 июля

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уверяет, что не уйдет в отставку после того, как в субботу 26 июля ему исполнится 60 лет.

Такое заявление он сделал в интервью Washington Post.

Сырский о службе после 60-летия

В издании отметили, что во время разговора главнокомандующий Александр Сырский “отверг какие-либо предположения об отставке” после того, как в субботу достигнет пенсионного возраста, установленного в Украине для военной службы.

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Журналисты рассказали, что Александр Сырский, по его собственным заверениям, все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва.

Кроме того, его помощники добавляют, что он редко, – если вообще когда-то, – спит.

Глава Вооруженных сил утверждает, что его мотивирует понимание личной роли в процессе защиты украинцев.

По его мнению, он должен делать как можно больше и справляться как можно лучше.

Сырский отметил, что после лет работы на высших должностях для него комфортным остается быть рядом с пехотой на передовой.

По мнению помощников, именно там он и будет находиться в свое 60-летие, однако сам генерал в шутку отметил, что это “будет зависеть от Бога и от моего президента”.

Источник : The Washington Post

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