Как заказать справку о зарплате онлайн — пошаговая инструкция

Справка о доходах может понадобиться физическим лицам при оформлении жилищных субсидий, для декларирования доходов за прошлый год, для получения налоговой скидки за оплаченное обучение, для получения визы или кредита.

Если вам понадобилась справка о страховом стаже, заработной плате (по формам ОК-5 и ОК-7) или размере пенсии, то для этого не обязательно идти в Пенсионный фонд Украины, поскольку это можно сделать онлайн.

Как заказать справку о заработной плате онлайн — читайте в материале Фактов ICTV.

Заказываем справку о зарплате онлайн

Электронные справки, заказанные онлайн, имеют QR-код и обладают такой же законной силой, как и бумажные аналоги, подписанные уполномоченным лицом органа Пенсионного фонда.

Чтобы получить электронную справку о зарплате:

Зайдите на Портал электронных услуг ПФУ.

Авторизуйтесь в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или BankID.

В боковом меню в левой части экрана найдите раздел Коммуникации с ПФУ.

Там выберите категорию Запрос на получение электронных документов.

Заполните поля раздела запроса (здесь нужно указать, какую именно справку вы хотите получить, и свои личные данные) и отправьте запрос в Пенсионный фонд Украины.

Когда ваша справка будет готова, перейдите в раздел Мои обращения, нажмите на свой запрос со статусом Выполнено, загрузите файл в PDF-формате и распечатайте его.

Читайте: Как оформить пенсию онлайн в Дії

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