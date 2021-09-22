Зеленский в США пообещал двойное гражданство украинской диаспоре

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с украинской диаспорой. Он пообещал им, что реализует идею двойного гражданства.

— Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки, — заявил президент.

После этого Зеленский добавил, что ввести двойное гражданство достаточно не просто, ведь некоторые украинцы эмигрировали в страны, которые “нам не друзья“.

Президент подчеркнул, что в Украине необходимо восстановить историю, справедливость и уважение к государству. Уважение к стране, по мнению Зеленского, измеряется, в частности, состоянием дорог.

Зеленский рассказал, что украинские дороги стали лучше, чем в Нью-Йорке.

— Мы должны “вылизать” наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, — это и есть уважение к истории нашей страны.

Глава государства также отметил, что важной задачей для него является возвращение мира в Украине. Это будет происходить благодаря переговорам с Россией, а также необходимо давление международной общности. Зеленский призвал украинцев, проживающих в других странах, также прилагать усилия для возвращения мира.

Президент Зеленский прибыл в США 20 сентября. Цель визита — участие в 76-й сессии Генеральной ассамблее ООН. Общие дебаты начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября.

Зеленский выступит с речью перед мировыми лидерами 22 сентября около 23.40 по киевскому времени.

В этом году главными темами сессии Генассамблеи стали пандемия коронавируса и изменения климата. Участники также обсудят оккупацию территорий Украины — это вопрос недавно внесли в повестку дня.