Учебный год 2021/2022 стартует уже 1 сентября. Поскольку Украина сейчас находится в зеленой зоне карантина, учебные заведения будут работать в обычном режиме, однако в случае ухудшения эпидемической ситуации могут перейти на дистанционное обучение.

Как будет организован учебный процесс в школах и детских садах, какие будут ограничения, в каком случае учреждения перейдут на дистанционное образование и будут ли торжественные линейки на 1 сентября. Факты ICTV собрали всю информацию о учебном годе 2021/2022 в материале.

Учебный год 2021/2022 в Украине: каким будет образование во время карантина

1 сентября 2021 — будет ли праздничная линейка в школах

В этом году праздничная линейка в школах разрешена, однако не является обязательной. Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации для проведения торжеств 1 сентября 2021:

праздничную линейку следует проводить под открытым небом;

нужно избегать скопления людей и не смешивать учеников из разных классов;

продолжительность праздника рекомендуется сократить;

участники мероприятия должны придерживаться безопасной дистанции 1,5 м;

на торжества не стоит приглашать коллективы, которые не работают в учреждении.

В случае выбора альтернативного формата праздника Минздрав советует проводить его на открытом воздухе, для каждого класса отдельно и с использованием интерактивов.

Учебный год 2021/2022: как будут работать школы

В 2021/2022 учебном году школы будут работать с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Они остались неизменными.

Это температурный скрининг, соблюдение масочного режима на переменах, разное начало уроков в классах, организация нескольких входов в школы, самоизоляция всего класса при наличии больных коронавирусом учеников и так далее.

При необходимости образовательный процесс может происходить с технологиями дистанционного обучения.

Киев

В Киеве школы будут работать в штатном режиме, а дальше все будет зависеть от ситуации с заболеваемостью. При желтой или оранжевой зоне карантина некоторые школы могут работать в смешанном формате.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян. Но она подчеркнула, что это возможно только при условии вакцинации 80% преподавательского состава.

По словам Фиданян, киевские школы перейдут на дистанционку в случае установления красного уровня эпидопасности.

В столичных школах от родителей воспитанников на входе требовать отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

В зеленой зоне заведениям запрещено проводить массовые мероприятия без средств защиты, а также массово пускать родителей. В желтой и оранжевой зоне запрещается:

проводить уроки или массовые мероприятия, если 20% персонала не прошло полную вакцинацию;

посещать школы, если половина учеников или персонала находится на самоизоляции;

организовывать массовые мероприятия с различными классами;

вход родителей и других посторонних людей;

индивидуальное посещение заведения родителями без Covid-теста или сертификата о вакцинации.

В красной зоне киевским заведениям работать запрещено, однако есть исключения для специальных учебных заведений, младших классов, учеников, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при условии вакцинации 80% персонала.

Львов

Львовские школы также начнут учебный год 2021/2022 очно, однако в некоторых заведениях старшеклассники могут несколько дней получать образование дистанционно.

Такую информацию озвучила начальник управления образования Зоряна Довганик. Если половина учащихся в заведении или классе будет находиться на самоизоляции, он вынужден будет перейти на дистанционное образование.

Это также произойдет при условии, если Львов выйдет из зеленой зоны карантина. Мэр города Андрей Садовый не рекомендует организовывать традиционные линейки на 1 сентября, но отметил, что школы могут принимать решения самостоятельно.

Одесса

В Одессе классы будут закрываться на карантин в случае, если 20% учеников заболеют. Это произойдет даже если город будет находиться в зеленой зоне карантина.

Об этом заявила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

При каком условии школы перейдут на дистанционку

В случае осложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, не все школы продолжат работать.

Если область войдет в желтую, оранжевую или красную зону карантина, школы, в которых не вакцинировано 80% учителей, должны перейти на дистанционное обучение.

В случае вакцинации до 80% учительского состава, учреждения будут работать в обычном формате.

Кроме того, министр образования Сергей Шкарлет заявил, что ученики младших классов и воспитанники детских садов должны учиться, независимо от эпидемиологической ситуации.

Карантинные мероприятия в детских садах

МОЗ изменило карантинные мероприятия в детских садах перед стартом нового учебного года 2021/2022. Отныне детям мерить температуру каждые четыре часа, а лишь один раз перед входом.

В случае выявления симптомов инфекции у ребенка помещение, в котором он находился, нужно проветрить и продезинфицировать.

Также министерство отменило запрет на использование многоразовых (тканевых) полотенец и ковров с длинным ворсом.

Запрещается:

проводить совещания и родительские собрания;

пребывание детей в детском саду в уличной обуви;

использование мягких игрушек.

В случае выявления у ребенка признаков ОРВИ или температуры +37,2, при отсутствии родителей его должны изолировать в специальной комнате и сообщить им об этом.

Воспитательницы должны принимать детей от родителей на улице, а при неблагоприятных погодных условиях — в специальном помещении или раздевалке. При этом родителям нужно быть в защитных масках.

Каникулы 2021/2022 — когда будут отдыхать школьники

В течение года школьники должны отдыхать до 30 дней на каникулах, не считая лета.

Администрация школ самостоятельно определяет, когда ученики уйдут на каникулы, однако Министерство образования и науки рекомендует следующие даты:

осенние каникулы — с 25 октября по 31 октября 2021;

зимние каникулы — с 25 декабря 2021 до 9 января 2022;

весенние каникулы — из 28 марта по 3 апреля 2022;

летние каникулы — с 1 июня по 31 августа 2022.

Медосмотр для школы — когда нужно проходить

По данным Минздрава, комплексный медицинский осмотр до 1 сентября должны пройти ученики 1 классов. Во избежание толп в больницах перед 1 сентября, министерство рекомендует другим школьникам проверяться в другое удобное время в течение учебного года.

Специалисты отмечают — осмотр нужно обязательно проходить раз в год.