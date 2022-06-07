Июнь, 07 в 17:09

Дарья Юрченко, сестра азовца со знаменитого фото, рассказала Фактам ICTV о брате Оресте, которого на самом деле зовут Дима Козацкий. О создании футболок и безумной мотивации к своему делу.

– Когда я увидела вот это фото с лучом, то я узнала своего Диму. То, что он из самого большого ада, самого… я не знаю, как культурно сказать… Найдет вот этот луч — луч добра, — вспоминает Дарья.

Когда был режим тишины, перед тем как азовцы выходили в плен, родным удалось поговорить с ним по видеочату минут пять. А до этого разговора Дарью осенило, что нужно делать футболки.

– И я так загорелась этой идеей, что до 6 утра не спала, – говорит Дарья. – Я пообещала брату, что его встретят в этих футболках много людей, когда он вернется.

Эта идея возникла так быстро, что сначала Дарья не знала, как претворить это в жизнь. Но уже на следующий день все было готово.

Сейчас смотрят

— Почему я так сейчас трясусь с этими футболками? Так как Дима сказал: Даша, я верю в тебя, не подведи меня. Вы знаете, ну, это мотивация №1. Очень многие написали. Возможно, для магазина это будет малое количество, но я счастлива, что не меня увидели, а идею! – признается Даша.

Пообещала брату, что его будут встречать много людей в футболках с фото с Азовстали. Сестра азовца Ореста / 3 фотографии

Из России пишут негативные комментарии. Но девушка уверена, что когда человек пишет с фейкового аккаунта, значит, боится выразить свое мнение. Она считает, что это даже не нужно читать.

Десять человек написали Даше, что они в Беларусь хотят футболку. Но она за границу не отправляет. Не планирует.

– Люди называют моего брата Орестом, а я Димкой. Перечитала все новости, всюду он Орест. Ему так нравилось. Его и друзья так называли, а я зову Димка, – уточняет Даша имя брата.

Для сестры он Димка, хотя и зарос весь, с бородой. Девушка вспоминает, как брат рассказывал, что у него были ножнички, которыми он подрезал бороду. Но когда ударили по бункеру Азовстали, он их потерял.

— Каждое видео, которое есть, просматриваю по тысяче раз. Ну, вы понимаете, хочется как-нибудь увидеть своего, – говорит Даша. — Он нам позвонил дня через 3-4, по маминым словам, сказал: Так, девочки. Папа, мама, Даша, у меня все хорошо. Я жив. Держитесь, я вас люблю.

Семья пытается стучаться во все двери, в которые только можно. Все семьи бойцов Азова общаются, поддерживают друг друга. Больше связи с азовцами не было.

– Красный Крест мне один раз звонил. Они сказали, что Дмитрий Козацкий жив, но больше информации не предоставили. Говорю им, что жив – это самое главное. Но о том, где мой брат, ест ли он, пьет ли, информацию не предоставили. Сказали, что очень много людей, бойцов, – говорит Даша.

Даше хотелось бы больше информации получить. Если не знаешь, где твой родной человек, то очень тяжело.

По словам девушки, уж настолько ты изнурен всеми этими переживаниями, уже как-то пытаешься холоднее и более здраво думать, не сидеть и говорить, что все плохо. Нет! Напротив, Даша думает: Это наш Дима, мы его увидим, мы знаем, что он выйдет.

– Я хочу отдавать определенную часть суммы от продажи футболок нашим бойцам, определенную часть суммы я оставляю для того, как Димка придет. Я ему хочу сделать такой супер-пупер подарок, еще не знаю, какой, но это неважно! – делится планами девушка.

У нее сейчас эти деньги лежат, из каждой партии она откладывает 20%. Даша не желает отправлять их неизвестно куда, а хочет, чтобы эти деньги реально пошли в дело.

– Это не для заработка, а такое дело для души. Я смотрю на футболки, и такое впечатление, что я с ним, – признается Даша.

Держимся! Мы должны держаться. Иногда бывают моменты, когда хочется опустить руки. Но нет. Каждое утро нужно вставать с хорошими мыслями, и верить, что родные вернутся.