Июнь, 10 в 11:32

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставляет денежную помощь людям, бежавшим из Украины и прибывшим в Польшу 24 февраля 2022 года или после этой даты.

Как получить денежную помощь от ООН, рассказывает юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко.

Заполнить форму-заявку на денежную помощь от ООН можно на этом сайте.

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Если вы оставили Украину из-за войны, которую развязала Россия, и хотите получить денежную помощь, укажите свой польский номер телефона и сообщите количество людей в вашей семье, которые находятся в Польше.

Когда будет доступна дата для встречи, вам пришлют текстовое сообщение на мобильный телефон с приглашением прийти в один из центров.

Обратите внимание, что вы получите текстовое сообщение, только если будет свободная дата для встречи. Из-за большого количества запросов отправка текстового сообщения может занять несколько недель после вашего запроса.

Во время встречи заявителей попросят оставить отпечатки пальцев: это связано с безопасностью перечисления средств. После посещения центра и регистрации участники программы получат смс-сообщение BLIK и информацию о размере пособия. Затем в течение семи дней необходимо снять деньги в банкомате, выбрав опцию BLIK снятие.

Для снятия средств потребуется пароль, полученный заявителями при регистрации. Очень важно сразу выбрать всю сумму, потому что код BLIK одноразовый. Деньги можно снять в большинстве банкоматов Польши: Santander Bank, PKO BP, Millenium, BNP Paribas, mBank, ING, SGB, Euronet, Planet Cash.

Через месяц лицо, на которое распространяется действие программы, получит смс-сообщение с новым кодом BLIK для снятия суммы на следующий месяц. Важно, что при изменении номера телефона, потере BLIK-кода или пароля необходимо будет снова посетить центр лично.