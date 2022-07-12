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Факты / Украина / Общество

НМТ 2022: даты проведения сессий

Юля Захарченко, редактор ленты
ЗНО
Фото: Dreamstime

В Украине утвержден календарный план организации и проведения национального мультипредметного теста в 2022 году. НМТ будет проходить в три сессии: основную, дополнительную и специальную.

Когда состоятся сессии НМТ 2022

  • основная: 18 июля – 10 августа;
  • дополнительная: 16-20 августа;
  • специальная: 12-16 сентября.

Соответствующий приказ для утверждения календарного плана организации и проведения национального мультипредметного теста 2022 года подписал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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Глава МОН напомнил, что все желающие, не имевшие возможности вовремя создать регистрационную карточку для участия в НМТ, могут это сделать с 10 до 20 июня. Затем 8-12 июля необходимо на своей информационной странице обязательно подтвердить желание сдавать национальный мультипредметный тест для участия в дополнительной сессии тестирования.

В этом году все абитуриенты 2022 для поступления в высшие учебные заведения должны успешно написать национальный мультипредметный тест. Также поступающие могут воспользоваться сертификатами ЗНО 2019, 2020 и 2021 годов.

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