Как будут выключать свет на Закарпатье: график почасовых отключений на 2 декабря
В Закарпатской области действует почасовой график отключения света.
Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.
График отключения электроэнергии на Закарпатье 2 декабря 2022 года — смотрите далее в материале.
Отключение электроэнергии на Закарпатье
В графике указаны названия населенных пунктов, дни недели и время, в течение которого будет отсутствовать электроснабжение.
Запланированы отключения несколько раз в день.
Время почасовых отключений может быть изменено с учетом оперативной ситуации в стране, воздушные тревоги, задач диспетчеров НЭК Укрэнерго и тому подобное.
График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 2 декабря 2022 можно посмотреть ниже или по ссылке.