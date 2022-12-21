Декабрь, 21 в 10:14

С начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев были вынуждены бежать от войны.

Многие из них уже вернулись домой, однако более 1,5 млн человек до сих пор остаются в Польше. Все украинцы, которые приезжают в Польшу, обязательно получают статус временной защиты.

Однако многие украинцы планируют оставаться в Польше на более долгий срок. Следовательно, думают, как получить вид на жительство, или же другими словами — карту побыту.

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Факты ICTV узнавали, что такое карта побыту, какая она бывает, и как украинцам подать заявку и получить этот документ в Польше.

Чтобы разобраться в теме, мы пообщались со специалисткой по легализации в Польше Анной Смоляр.

Что такое карта побыту?

Стоит отметить, что существует несколько видов карт побыту:

Карта временного побыту (Karta czasowego pobytu) – это документ, который дает возможность легализоваться на территории Польши максимум на три года . Согласно специальному закону, украинцы, приехавшие в Польшу из-за войны, могут подать документы на карту временного побыту через 9 месяцев после даты легального въезда .

(Karta czasowego pobytu) – это документ, который дает возможность легализоваться на территории Польши . Согласно специальному закону, украинцы, приехавшие в Польшу из-за войны, могут подать документы на карту временного побыту . Карта постоянного побыту (Karta stałego pobytu) – документ, подтверждающий предоставление постоянного вида на жительство Польши. Карта бессрочная, однако сам документ нужно менять раз в 10 лет.

Карту постоянного побыта могут получить:

украинцы, имеющие польские корни;

владельцы Карты Поляка;

жена или муж гражданина (гражданки) Польши, состоящего в законном браке более 3 лет и по меньшей мере 2 года проживающего в Польше;

дети граждан Польши;

Как получить данные карты и куда следует обращаться?

По словам Анны Смоляр, сейчас подавать документы на получение карты временного побыту не стоит. Дело в том, что до 31 декабря 2022 года в Польше приостановлена выдача этих карт.

— Сейчас поляки меняют законы, поэтому ждем этих изменений. Даже если человек будет оформлять карту побыту — документы у него примут, но сразу сообщат, что будет отказ. Потому что сейчас такой период, где старый закон уже как будто не действует, а нового закона еще нет и, соответственно, не понятно, в какую сторону людям идти. Новый закон ждем со дня на день, но это длиться с 24 ноября, впрочем, обещают, что до конца года этот закон должен быть, — говорит Смоляр.

Какие изменения планируют прописать в новом законе?

Специалист по легализации в Польше отмечает, что в этом законе будет четкая информация, что нужно делать гражданам Украины, которые въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года.

— В первоначальном законе отмечалось, если человек непрерывно прожил в Польше 9 месяцев, то он может подаваться на карту побыту. Такая карта будет максимум на три года. А в целом там не указывалось, о какой именно карте идет речь, — говорит Смоляр.

Вероятно, украинцам после трех лет пребывания в Польше больше нельзя будет оформлять новую карту побыту. Это связано с тем, что Польша не готова принять такое огромное количество заявок для разрешения на временное проживание.

— У них нет необходимого количества персонала, и сейчас не набирают новый персонал, не достраивают новых заведений. Просто все работают в стандартном режиме и ждут этих изменений в законе. Подождем и посмотрим, как оно будет, — говорит Анна Смоляр.

То есть пока нет смысла подавать документы?

Сейчас украинцы, которые приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеют PESEL со статусом УКР. С этими документами они могут войти в мобильное приложение dia.pl.

— Нужно только скачать приложение, и можно пересекать с ним границу — как в сторону Украины, так и в другие страны ЕС. Это так называемая виртуальная карта побыту, которая в целом дает подобные права и возможности, как и обычная физическая карта побыту, — говорит Смоляр.

Какие документы нужно иметь, чтобы оформить карту временного побыту и куда обращаться?

— Если мы говорим о временном побыту, то всегда должны выбрать основу. Без этого податься нельзя. Обычно основа — это работа. На втором месте — обучение или ведение бизнеса. Это самые распространенные основы для получения карты побыту.

Если мы говорим о работе, то здесь должно быть официальное трудоустройство. Также должны быть документы, которые подтвердят официальное трудоустройство. В общей сложности для получения карты побыту понадобится:

Трудовой договор.

Анкета, которую заполняет работодатель. Таким образом работодатель подтверждает, что вы действительно работаете в его компании. Там он указывает ваш заработок и период времени.

Дополнительно также необходимо подать документы о страховании (это тоже предоставляет работодатель) и подтверждение, что человек зарегистрирован в ZUS.

Заявления на получение карты побыту.

4 фотографии.

PESEL.

Не стоит забывать об уплате государственного денежного сбора. Сумма может быть разной, это зависит вида карты.

За карту временного побыту придется отдать 440 злотых, а за карту постоянного побыту – 640 злотых.

С пакетом документов и квитанцией об уплате сбора нужно обратиться к Urząd Wojewódzki. Обычно, чтобы попасть на визит, нужно заранее записаться. Сделать это можно онлайн на сайте https://infoopt.pl/umow-wizyte/.

В Urząd Wojewódzki вам необходимо будет сдать отпечатки пальцев. Еще вам поставят соответствующую печать в паспорт.

Что это такое красная печать в паспорте?

Это подтверждение того, что человек легально находится на территории Польши на момент подачи документов.

Также важно до момента решения о предоставлении карты побыту находиться на территории Польши. Вам могут позвонить и попросить принести дополнительные документы, поэтому вы должны быть на связи.

Также важно подтвердить свое место жительства.

— Сегодня не нужно подтверждать, что человек проживает на территории Польши. Достаточно информации в анкете, которую украинец заполняет. Конечно, если у человека есть договор аренды жилья в Польше, то можно его тоже добавить, но это не обязательно, — говорит Смоляр.

Сколько времени длится рассмотрение документов?

— С этим, собственно, проблемы. По польскому закону документы на оформление карты побыту рассматриваются 60 дней. На практике все иначе. Это зависит от Urząd Wojewódzki, поскольку каждый из них работает по индивидуальным правилам. Мы работаем во Вроцлаве и сейчас здесь ситуация улучшилась. В общем разбирательство может длиться 3 месяца. Также сроки зависят от документов лица (все ли они на месте) и от загрузки самого Urząd Wojewódzki. Максимальный срок — полгода, — отмечает Анна Смоляр.

Как получить временный побыт не по работе?

Например, если человек учится в Польше или ведет здесь свой бизнес.

— Еще есть вариант воссоединения семьи. Если муж уже имеет карточку побыту, то его жена также может ее получить. Большинство людей подаются на основе работы, — говорит Смоляр.

Что касается документов, то здесь все просто. Необходимо лишь подтвердить, что вы действительно учитесь или работаете в Польше. Если у вас свой бизнес, то необходимо подтвердить, что у вас есть собственная фирма, и вы платите налоги в государство.

Какие права и возможности предоставляют карта постоянного и временного побыту?

— Карту временного побыту можно приравнять к визе. Только плюсом является то, что карту временного побыту выдают на три года, и человек может брать кредит на территории Польши (на жилье или ипотечный кредит). Если мы говорим о постоянном побыту, то это решение, которое выдается на всю жизнь. То есть, мы один раз подали документы, нам их рассмотреть, дали решение и оно остается навсегда. Там нет конечного срока, — говорит Смоляр.

Преимуществом карты постоянного побыту является возможность податься на польское гражданство. Но для этого нужно подождать один год.

— С временным побытом такой возможности нет. Там нужно два раза получить временный побыт, а дальше – карту резидента. С этой картой нужно прожить три года, и только тогда можно подаваться на гражданство, — добавляет Анна Смоляр.