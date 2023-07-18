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Выплаты на проживание для ВПЛ продлили еще на шесть месяцев: что изменилось

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Фото: Getty Images

Выплата пособия на проживание для всех внутренне перемещенных лиц с 1 августа будет автоматически продлена еще на шесть месяцев, то есть до конца января 2024 года.

Кабмин 11 июля внес соответствующие изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ, проживающих в Украине, в ранее определенных размерах: для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн, а для всех остальных — 2 тыс. грн.

В Минсоцполитики заверили, что для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно — выплаты будут продолжаться автоматически.

В то же время выплаты не касаются ВПЛ, которые:

  • вернулись к покинутому месту жительства;
  • находятся за границей более 30 дней подряд и по состоянию на 1 августа 2023 г. не вернулись в Украину (кроме тех, которые имеют для этого обоснованные основания);
  • отбывают наказание в местах лишения свободы;
  • осуждены за преступление против основ нацбезопасности или объявлены в розыск.
Выплаты на проживание для ВПЛ продлили еще на шесть месяцев: что изменилось

Виплати ВПО з 1 серпня / Факти ICTV

Там объяснили также, что с 1 сентября помощь продолжается для тех ВПЛ, чье имущественное положение требует такой поддержки, и будет прекращена тем лицам, которые с момента принятия данного постановления:

  • приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;
  • приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
  • имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн;
  • приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн;
  • имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем те, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Этим документом также предусмотрено предоставление помощи ВПЛ, у которых родились дети после перемещения, что урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на новорожденных.

Кроме того, отныне лицо сможет дистанционно отказаться от статуса внутренне перемещенного лица, без личного обращения в орган соцзащиты.

Помощь ВПЛ будет выплачиваться 15 и 28 числа каждого месяца.

Новые критерии для получения выплат не влияют на полученную помощь до 1 августа.

В Минсоцполитики объяснили, что основаниями для прекращения предоставления помощи ВПЛ являются:

  • Возникновение обстоятельств, влияющих на право помощи (по результатам ежемесячной верификации получателей помощи);
  • установлена дата завершения боевых действий или оккупации для населенного пункта, из которого переместилось лицо;
  • ВПЛ не прошла проверку по фактическому месту жительства;
  • жилье человека восстановлено или его обеспечили жильем для постоянного или временного проживания (кроме мест компактного поселения);
  • человек вернулся к покинутому месту жительства;
  • человек осужден за преступление против основ нацбезопасности или объявлен в розыск;
  • человек выехал за границу на постоянное место жительства;
  • человек находился за границей более 30 дней подряд или более 60 дней совокупно в течение шестимесячного периода.

Внимание! Для внутренне перемещенных лиц, которые впервые обратятся за получением помощи после 1 августа, выплаты назначаются на шесть месяцев, на семью, и будут предоставляться ежемесячно одному из членов семьи из расчета на каждого человека.

Для таких семей помощь может быть назначена еще на один шестимесячный период, если в семье есть: дети с инвалидностью, люди, которые ухаживают за лицом с инвалидностью, пенсионеры, лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя, и если совокупный доход на одного члена семьи не превышает четырех прожиточных минимумов.

В то же время помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев перед обращением член семьи имел существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс. грн одним платежом.

Узнать, что предоставление помощи прекращено, можно в органе соцзащиты населения по месту учета ВПЛ. Как правило, орган соцзащиты должен сообщить о прекращении через почтовую, электронную или мобильную связь.

Отметим, что получатели помощи могут обжаловать решение органа соцзащиты, обратившись в Нацсоцслужбу или в судебном порядке.

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гроші, гривні, виплати

Источник: Минсоцполитики
Война в Украине, виплати, ВПО, Міністерство соцполітики, Соціальні виплати
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