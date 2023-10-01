Мобилизация с 1 октября 2023 для мужчин и женщин: основные изменения
С 1 октября жизнь украинцев изменится по многим аспектам. Женщины-медики должны будут встать на военный учет, а некоторые ФЛП будут платить меньший штраф за отсутствие кассового аппарата. Что известно о мобилизации с 1 октября в Украине – читайте в материале.
Мобилизация с 1 октября 2023: что известно
Юрист и адвокат Ростислав Кравец утверждает, что изменений в законодательстве пока не последует (по мобилизации мужчин). Теперь с 1 октября женщины должны стать на военный учет (фармацевтических и медицинских специальностей).
По закону, эти женщины должны были стать на военный учет сразу после окончания медицинских училищ или институтов. И, конечно, что работодатели должны были вести этот военный учет. И все это время, 30 лет независимости, даже после полномасштабного вторжения, лица, отвечающие за это, ничего не сделали для того, чтобы навести в этой области порядок.
Мобилизация с 1 октября 2023: будут ли женщинам выписывать штрафы
По словам юриста, все чаще говорят о том, что женщинам, которые не станут на военный учет, будут назначать штрафы. Однако сегодня выписка каких-либо штрафов по военному учету фактически не будет иметь никакого смысла. Ведь срок привлечения к административной ответственности их уже истек. То есть они же (женщины-медики, которые не стали на военный учет, — Ред.) нарушили это давно.
Соответственно, этот срок истек, поэтому выписанный штраф наоборот будет свидетельствовать о нарушении законодательства представителями ТЦК, выписывающими эти штрафы.
Пока могут пытаться привлечь к ответственности руководителей предприятий, но здесь также есть такая же ситуация с нарушением срока давности. С другой стороны, не урегулирован законодательством вопрос проведения таких проверок. Поэтому фактически у ТЦК нет полномочий для того, чтобы проводить такие проверки.
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