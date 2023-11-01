Как сейчас выплачивается помощь для ВПЛ: основные изменения 2023

Внутренне перемещенным лицам в Украине выплачивают государственную помощь. Ее считают видом государственных социальных выплат, регулируемых постановлением правительства. Помощь ВПЛ оказывают ежемесячно.

Для этого требовалось иметь сам факт внутреннего перемещения, удостоверенный справкой о взятии на учет ВПЛ. Однако с июля 2023 правительство приняло ряд постановлений, которые вносят определенные коррективы в выплаты для ВПЛ. Что известно об изменениях в выплатах для ВПЛ 2023 – читайте в материале.

Как сейчас выплачивается помощь для ВПЛ и как повлияло принятие постановлений №709 и №789

Адвокат Анжелика Пономаренко утверждает, что 11 июля 2023 года правительство приняло Постановление Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц, которое внесло изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Для всех переселенцев, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023-го автоматически продлили выплату еще на 6 месяцев.

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Кому не продлили выплаты:

лицам, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (в служебной командировке или на стажировке, находилась на лечении или реабилитации, ухаживала за больным ребенком, оздоровляла ребенка и др.).

тем, кто вернулся в заброшенное место жительства.

ВПЛ, отбывающих наказание в местах лишения свободы или осужденных за коллаборационизм.

Прекратились выплаты с 1.09.2023 ВПЛ, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

А именно, какие с момента принятия данного Постановления:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

приобрели на сумму свыше 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Как изменились правила выплат с 1 августа 2023: особенности помощи для тех ВПЛ, которые обратились впервые

В конце июля правительство одобрило постановление об очередном внесении изменений в Порядок предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам (постановление КМУ от 31.07.2023 № 789). С 1 августа 2023 года помощь назначают на шесть месяцев внутренне перемещенному лицу, впервые обращающемуся за назначением помощи. Деньги выплачивают ежемесячно внутри перемещенному лицу или уполномоченному лицу на внутренне перемещенное лицо, в случае недееспособности получателя или ребенка.

С 1 ноября 2023 года помощь будет назначаться на семью, которая впервые обратилась за назначением помощи, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи.

Все остальные предварительно анонсированные нормы Порядка предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам (в редакции постановления КМУ от 11.07.2023 № 709) не изменяются и вступили в силу 1 августа 2023 года.

Как сейчас выплачивается помощь: кому продолжают выплаты, а кому – нет

Теперь в Украине есть два выплатных периода помощи ВПЛ – до 15 и 28 числа каждого месяца. Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в следующих суммах:

3 тыс. грн – лицам с инвалидностью и детям;

2 тыс. грн – для всех остальных.

Как ранее заявлял адвокат, с 1 сентября 2023 выплаты пособия прекратили, если по результатам верификации выяснилось, что переселенец после 15 июля 2023 купил новую машину, недвижимое имущество от 100 тыс. грн, ценные бумаги, иностранную валюту, имеет собственное жилье и т. д.

Следует добавить, что власти применяют имущественные критерии при оказании помощи.

Например, оказание помощи не зависит от трудоустроенности ВПЛ, наличия у нее других источников дохода и сбережений, состояния здоровья и т.п.

Также в правилах не указано, что ВПЛ может купить то или иное имущество за кредит или другое. Также ВПЛ может потерять выплаты из-за того, что заменяет технику на сумму, превышающую 100 тыс. грн (например, покупает технику для дома на смену разрушенной).

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