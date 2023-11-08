Сколько человек в роте и чем она отличается от батальона: отвечает эксперт

С началом полномасштабного вторжения России в Украину многие стали интересоваться военной терминологией и структурой войск.

Ранее мы писали, что батальон состоит из нескольких рот и отдельных взводов (300-800 человек). Сколько же человек в роте – читайте в материале.

Что такое рота

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, существуют разные роты. Есть обычные, а есть – специального предназначения. К примеру, она входит в штаб батальона, но может подчиняться непосредственно командиру бригады, высшим структурам и выполнять личную задачу.

Сейчас смотрят

Рота – это первичное звено. Здесь командир отвечает за организацию взводов.

Ротой называют военное формирование, тактическое подразделение, состоящее обычно из нескольких взводов, кроме того, в состав роты может входить и несколько самостоятельных отделений, не входящих в состав ни одного из взводов.

Сколько человек в роте и чем украинские роты отличаются от сотен НАТО

Эксперт утверждает, что численность роты – 80–200 военнослужащих в зависимости от страны, рода войск и функционального назначения.

В странах НАТО ротой называют первоначальное звено, которое занимается исключительно действиями по прописанному в армии протоколу. Всего в роте 111 человек (6 офицеров), 12 БТР. Обычно рота входит в состав батальона, но иногда существуют роты как самостоятельные отдельные формирования.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.