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Марина Мелехова, редактор ленты
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Украина вернула еще одну группу детей с временно оккупированных территорий

Українка, українці, українські діти, українська дитина
Фото: Getty Images

Украине удалось вернуть еще одну группу детей, которых удерживали на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Среди спасенных — 13-летняя Елена, которую в оккупации заставили ходить в российскую школу.

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Вместо шестого класса ее зачислили в третий и запретили разговаривать на украинском.

Когда Елена с отцом попытались самостоятельно уехать, мужчину задержали, избили и обвинили в насилии из-за того, что он сам воспитывал дочь.

Пятилетнего Назара вопреки воле матери и самого мальчика вывезли в РФ.

Чтобы забрать сына, женщине пришлось преодолеть долгий путь и множество испытаний. Сегодня Назар снова рядом с мамой — улыбается, играет и, кажется, впервые за долгое время чувствует спокойствие.

Другой мальчик семилетний Сережа претерпел немало страданий. Его отец на оккупированной территории попал к военным, которые били и допрашивали мужчину более двух часов.

После этого семья решила убежать, и уже на безопасной территории, Сережа наклонился к маме и шепотом спросил, добрались ли они до Украины.

— Сегодня все эти дети в безопасности, рядом с родными, на свободной земле, — подчеркнул Ермак.

Сейчас они уже дома. Им помогают адаптироваться, оформить документы и пройти психологическую поддержку.

Напомним, что целью программы Bring Kids Back UA, которая объединяет усилия государства, международных партнеров и общественных организаций, является возвращение детей, незаконно вывезенных в РФ.

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