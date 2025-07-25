Украина вернула еще одну группу детей с временно оккупированных территорий
Украине удалось вернуть еще одну группу детей, которых удерживали на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Возвращение с ВОТ украинских детей: что известно
Среди спасенных — 13-летняя Елена, которую в оккупации заставили ходить в российскую школу.
Вместо шестого класса ее зачислили в третий и запретили разговаривать на украинском.
Когда Елена с отцом попытались самостоятельно уехать, мужчину задержали, избили и обвинили в насилии из-за того, что он сам воспитывал дочь.
Пятилетнего Назара вопреки воле матери и самого мальчика вывезли в РФ.
Чтобы забрать сына, женщине пришлось преодолеть долгий путь и множество испытаний. Сегодня Назар снова рядом с мамой — улыбается, играет и, кажется, впервые за долгое время чувствует спокойствие.
Другой мальчик семилетний Сережа претерпел немало страданий. Его отец на оккупированной территории попал к военным, которые били и допрашивали мужчину более двух часов.
После этого семья решила убежать, и уже на безопасной территории, Сережа наклонился к маме и шепотом спросил, добрались ли они до Украины.
— Сегодня все эти дети в безопасности, рядом с родными, на свободной земле, — подчеркнул Ермак.
Сейчас они уже дома. Им помогают адаптироваться, оформить документы и пройти психологическую поддержку.
Напомним, что целью программы Bring Kids Back UA, которая объединяет усилия государства, международных партнеров и общественных организаций, является возвращение детей, незаконно вывезенных в РФ.