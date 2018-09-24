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Резали ножами и били молотками: во Львове напали на анархистов

Анархистская организация Черный флаг заявляет, что во Львове 23 сентября участники ультраправых движений напали на активистов организации и нанесли тяжелые ножевые травмы.

Об этом в комментарии сообщил представитель Черного флага Антон Парамбуль, пишет Громадське.

Он уточнил, что в результате нападения пострадали четверо активистов Черного флага – две девушки и двое парней. По его словам, один из пострадавших ребят – Сергей Господинин – получил тяжелую травму головы и ножевое ранение в область грудной клетки, сейчас его оперируют.

Он также отметил, что нападавшие были “с ножами и молотками”. По его словам, нападавших “было около 20”.

– Напали на четырех ребят. Резали ножами и били молотками, – сказал он.

Представительница Черного флага Вероника Яблонская, получившая ножевые ранения в результате нападения, сообщила, что участники организации не проводили никаких акций, а на них напали врасплох.

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Она уточнила, что получила “глубокое ножевое ранение в ногу и потеряла много крови”.

– Мы играли в футбол возле школы за цирком, когда переодевались, увидели группу лиц в черной одежде. Напали, били телескопами (телескопическими битами. – Ред.), ножами, – сказала Яблонская.

Напомним, в Харьковской области неизвестные в масках и с битами избили 6 человек.

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