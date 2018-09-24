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Різали ножами і били молотками: у Львові напали на анархістів

Анархістська організація Чорний стяг заявляє, що у Львові 23 вересня учасники ультраправих рухів напали на активістів організації та завдали важких ножових травм. 

Про це у коментарі повідомив представник Чорного стягу Антон Парамбуль, пише Громадське.

Він уточнив, що унаслідок нападу постраждали четверо активістів Чорного стягу — дві дівчини та двоє хлопців. За його словами, один із постраждалих хлопців — Сергій Господінін — дістав важку травму голови та ножове поранення в область грудної клітини, зараз його оперують.

Він також зазначив, що нападники були “з ножами та молотками”. З його слів, нападників “було близько 20”.

– Напали на чотирьох хлопців та дівчат. Різали ножами та били молотками, — сказав він.

Представниця Чорного стягу Вероніка Яблонська, яка дістала ножові поранення унаслідок нападу, повідомила, що учасники організації не проводили жодних акцій, а на них напали зненацька.

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Вона уточнила, що дістала “глибоке ножове поранення в ногу і втратила багато крові”.

– Ми грали у футбол біля школи за цирком, коли переодягалися, побачили групу осіб у чорному одязі. Напали, били телескопами (телескопічними битами. – Ред.), ножами, — сказала Яблонська.

Нагадаємо, на Харківщині невідомі у масках та з битами побили 6 людей.

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