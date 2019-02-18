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Массовое минирование метро в Киеве: все станции открыты

В Киеве из-за анонимных звонков о минировании закрыли шесть станций метро: Крещатик, Майдан Независимости, Золотые Ворота, Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец Спорта. Через 2 часа после проверок все станции столичного метро заработали в штатном режиме. Взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Массовое минирование метро в Киеве: все станции открыты

Обновлено 13.40. Станции проверены, а взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Метро работает в штатном режиме режиме.

Напомним, сегодня около 12.00 закрыли станции метро Крещатик и Майдан Независимости, а также пересадку между ними, из-за анонимного звонка о минировании. Через час станции открыли, однако по аналогичной причине закрыли 4 станции и переходы между ними: Площадь Льва Толстого и Дворец Спорта, Золотые Ворота и Театральная.

Через час станции метро открыли, а взрывоопасных предметов не обнаружили. Массовое минировании создало немало неудобств, потому что пострадали центральные станции и переходы между ветками метро.

К слову, ложный звонок о минировании предусматривает наказание по ч.1. ст. 259 УК Украины до 6 лет лишения свободы.

Фото: Dreamstime.com

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