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Метро Хрещатик і Майдан Незалежності відкрили. Ще дві станції перевіряють

У Києві закрили станції метро Хрещатик і Майдан незалежності через дзвінок про анонімне замінування.

Метро Хрещатик і Майдан Незалежності відкрили. Ще дві станції перевіряють

Станції метро Майдан Незалежності та Хрещатик у Києві перевірені та працюють у звичайному режимі, повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Проте станції Площа Льва Толстого та Палац Спорту  зачинено через дзвінок про замінування. Проводиться перевірка.

Нагадаємо, у Києві закрили на вхід та вихід станції метро Хрещатик та Майдан Незалежності, а також перехід між ними. Причиною цього стало анонімне повідомлення про замінування станцій.

До слова, неправдивий дзвінок про мінування передбачає покарання за ч.1. ст. 259 КК України до 6 років позбавлення волі.

 

Фото: Dreamstime.com

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