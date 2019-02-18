У Києві закрили станції метро Хрещатик і Майдан незалежності через дзвінок про анонімне замінування.

Станції метро Майдан Незалежності та Хрещатик у Києві перевірені та працюють у звичайному режимі, повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Проте станції Площа Льва Толстого та Палац Спорту зачинено через дзвінок про замінування. Проводиться перевірка.

Увага!

Станції “Майдан Незалежності” та “Хрещатик” + пересадка перевірені та працюють у звичайному режимі. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станції “Площа Льва Толстого”, “Палац Спорту” + пересадка зачинено.

Анонімне повідомлення про мінування.

Проводиться перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 февраля 2019 г.

Нагадаємо, у Києві закрили на вхід та вихід станції метро Хрещатик та Майдан Незалежності, а також перехід між ними. Причиною цього стало анонімне повідомлення про замінування станцій.

До слова, неправдивий дзвінок про мінування передбачає покарання за ч.1. ст. 259 КК України до 6 років позбавлення волі.

Увага!

Станції “Майдан Незалежності” та “Хрещатик” + пересадка зачинено для пасажирів.

Анонімне повідомлення про мінування.

Правоохоронці проводять перевірку. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 февраля 2019 г.

Фото: Dreamstime.com