В Аргентине 11-летней девочке пришлось сделать кесарево из-за того, что власти долго не давали разрешения на аборт.

11-летней Люсии из аргентинской провинции Тукуман сделали кесарево сечение после изнасилования, пишет СNN.

Дело в том, что в Аргентине официально действует запрет на аборты. В 2018 году законопроект, узаконивающий их правительство отклонило. Даже многочисленные протесты не повлияли на ситуацию.

Однако все же есть исключения – аборт можно сделать после изнасилования. Именно такая ситуация была и у Люсии.

Ребенка изнасиловал 65-летний сожитель ее бабушки, которая оформила опекунство на детей, после того, как старших сестер Люсии изнасиловал любовник их матери.

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О беременности девочки стало известно, когда она была на 19 неделе. Люсия захотела сделать аборт и ее выбор поддержала мать, но это никак не могло повлиять на бюрократическую систему в Аргентине.

Девочка находилась под опекунством бабушки, которое у нее отобрали из-за того, что именно ее сожитель виноват в изнасиловании ребенка.

Местные чиновники уверяли, что девочка сама хочет оставить малыша, опеку над которым возьмет ее мать.

В правозащитной организации, где занимались этой историей, указывают, что аборт для Люсии запрашивали 8 раз.

Спустя 23 недели после начала беременности и две попытки самоубийства, которые совершила девочка, врачи все-таки получили судебное разрешение сделать ей аборт.

Однако сначала долго не получалось найти врача, а потом выяснило, что аборт на таком сроке будет опасен для девочки. Поэтому врачу пришлось сделать кесарево сечение.

Ребенок Люсии находится в инкубаторе.

Ранее Факты ICTV писали, что суд в Колумбии приговорил педофила к 60 годам заключения за изнасилование 276 мальчиков и девочек.

Фото: Dreamstime.com