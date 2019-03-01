В Аргентині 11-річній дівчинці довелося зробити кесарів розтин через те, що влада довго не давала дозволу на аборт.

11-річної Люсії з аргентинської провінції Тукуман зробили кесарів розтин після згвалтування, пише СNN.

Справа в тому, що в Аргентині офіційно діє заборона на аборти. У 2018 році законопроект, що узаконює їх уряд відхилив. Навіть численні протести не вплинули на ситуацію.

Однак все ж є винятки – аборт можна зробити після згвалтування. Саме така ситуація була й у Люсії.

Дитину згвалтував 65-річний співмешканець її бабусі, яка оформила опікунство на дітей, після того, як старших сестер Люсії згвалтував коханець їх матері.

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Про вагітність дівчинки стало відомо, коли вона була на 19 тижні. Люсія захотіла зробити аборт і її вибір підтримала мати, але це ніяк не могло вплинути на бюрократичну систему в Аргентині.

Дівчинка перебувала під опікунством бабусі, яке у неї відібрали через те, що саме її співмешканець винен у згвалтуванні дитини.

Місцеві чиновники запевняли, що дівчинка сама хоче залишити малюка, опіку над яким візьме її мати.

У правозахисній організації, де займалися цією історією, вказують, що аборт для Люсії запитували 8 разів.

Через 23 тижні після початку вагітності і дві спроби самогубства, які зробила дівчинка, лікарі все-таки отримали судове рішення зробити їй аборт.

Однак спочатку довго не виходило знайти лікаря, а потім з’ясувалося, що аборт на такому терміні буде небезпечний для дівчинки. Тому лікарю довелося зробити кесарів розтин.

Дитина Люсії знаходиться в інкубаторі.

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Фото: Dreamstime.com