В Луганской области двое чиновников требовали от предпринимателей платить им 100 тыс. грн каждый месяц, чтобы их деятельности не препятствовали.

Следователи ГБР задержали должностное лицо Главного управления Госгеокадастра в Луганской области и исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Северодонецкого горсовета, которые требовали взятки от предпринимателей.

Для того, чтобы предпринимателям не препятствовали деятельности при регистрации землеустроительной документации, злоумышленники требовали платить им 100 тыс. грн каждый месяц.

– Предприниматели платили неправомерную выгоду путем перевода средств на банковскую карточку и.о. директора коммунального предприятия – задокументировано более 30 таких фактов, – говорится в сообщении.

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Были проведены обыски в рабочих кабинетах и по месту жительства задержанных, во время которых обнаружили $13,9 тыс., 3,7 тис. российских рублей и более 60 тыс. грн.

Возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки). Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.











100 тыс. грн каждый месяц – в Луганской области за взятки задержали чиновников / 3 фотографии

К слову, Нацполиция разоблачила чиновников Укрэнерго, которые присвоили более 40 млн грн.

Фото: ГБР