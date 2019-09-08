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100 тис. грн щомісяця – в Луганській області за хабарі затримали посадовців

У Луганській області двоє посадовців вимагали від підприємців платити їм 100 тис. грн щомісяця, щоб їхній діяльності не перешкоджали.

Обшук

Слідчі ДБР затримали посадовця Головного управління Держгеокадастру в Луганській області та виконувача обов’язків директора комунального підприємства Сєвєродонецької міськради, які вимагали хабарі від підприємців.

Для того, щоб підприємцям не перешкоджали діяльності під час реєстрації землевпорядної документації, зловмисники вимагали платити їм 100 тис. грн щомісяця.

– Підприємці платили неправомірну вигоду шляхом переказу коштів на банківську картку в.о. директора комунального підприємства – задокументовано понад 30 таких фактів, – йдеться у повідомленні.

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Були проведені обшуки в робочих кабінетах і за місцем проживання затриманих, під час яких виявили $13,9 тис., 3,7 тис. російських рублів і понад 60 тис. грн.

Порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (Одержання хабара). Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

100 тис. грн щомісяця – в Луганській області за хабарі затримали посадовців / 3 фотографии

До слова, Нацполіція викрила чиновників Укренерго, які привласнили понад 40 млн грн.

Фото: ДБР

Джерело: ДБР

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