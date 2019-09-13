В Мукачево на Закарпатье восемь учеников отравились неизвестным веществом. Их госпитализировали.

В Мукакачево семеро учеников шестого класса и одну пятиклассницу общеобразовательной школы №10 госпитализировали в больницу с признаками отравления неизвестным веществом.

Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Их привезли с потерей сознания и судорогами.

Состояние еще пятерых детей средней тяжести. Они прибыли в больницу с головной болью и тошнотой.

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Сейчас трое детей находятся в реанимации, все в сознании. Их состояние стабильное.

Причины отравления устанавливаются. Один из учеников заявлял о возможном распылении неизвестного вещества.

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