У Мукачево на Закарпатті восьмеро учнів отруїлися невідомою речовиною. Їх госпіталізували.

У Мукакачево семеро учнів шостого класу та одну п’ятикласницю загальноосвітньої школи №10 госпіталізували до лікарні з ознаками отруєння невідомою речовиною.

Троє з них перебувають у важкому стані. Їх привезли із втратою свідомості та судомами.

Стан ще п’ятьох дітей середньої тяжкості. Вони прибули до лікарні з головним болем і нудотою.

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Наразі троє дітей знаходяться у реанімації, усі у свідомості. Їхній стан стабільний.

Причини отруєння встановлюють. Один з учнів заявляв про можливе розпилення невідомої речовини.

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