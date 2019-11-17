На трассе Киев-Одесса в результате ДТП погибли два человека – их сбил внедорожник.

В селе Старые Маяки Одесской области 39-летний водитель внедорожника, который двигался с превышением скорости, сбил двух человек – водителя и пассажира грузовика, которые в крайней левой полосе дороги меняли колесо.

В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте.

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Решается вопрос об открытии дела по ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами.

Недавно в Киевской области внедорожник выехал на обочину и протаранил припаркованный грузовик. В результате аварии один из пассажиров погиб.