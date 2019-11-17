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Факти / Надзвичайні події

Міняли колесо: на Одеській трасі позашляховик збив на смерть двох чоловіків

На трасі Київ-Одеса внаслідок ДТП загинули двоє людей – їх збив позашляховик.

на Одеській трасі позашляховик збив на смерть двох чоловіків

В селі Старі Маяки Одеської області 39-річний водій позашляховика, який рухався з перевищенням швидкості, збив двох осіб – водія та пасажира вантажівки, які в крайній  лівій полосі дороги міняли колесо.

Внаслідок наїзду 52-річний та 41-річний чоловіки загинули на місці.

Читайте: Під Києвом у ДТП загинули четверо людей, двоє з них – діти

Вирішується питання щодо відкриття справи за ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами.

на Одеській трасі позашляховик збив на смерть двох чоловіків

Нещодавно у Київській області позашляховик виїхав на узбіччя та протаранив припарковану вантажівку. Внаслідок аварії один з пасажирів загинув.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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