26 апреля около 22.30 на улице Льва Толстого в Киеве задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Патрульные остановили автомобиль Mercedes за нарушение правил дорожного движения — водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

Также в авто находился Владимир Слончак.

— Он постоянно говорил “да вы знаете, кто мы”, “и завтра от вас здесь и следа не будет” и т. д. Так как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а потом вообще набросился на него с кулаками, — говорится в сообщении Киев Оперативный.

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Народный депутат Александр Дубинский заявил, что Костенко, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

— Во время общения с полицейскими пассажир указанного автомобиля — заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Слончак, 1984 года рождения, ударил в лицо инспектора УПП в Киеве, старшего лейтенанта полиции Мышуру, 1982 года рождения (медицинская помощь оказана без госпитализации). Правонарушитель задержан, — написал он.



Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял решение относительно Слончака.

— Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально, — написал он.















Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного в Киеве / 4 фотографии

Напомним, 17 сентября 2019 года в Киеве на улице Митрополита Липковского неизвестный избил Владимира Слончака. К слову, это уже второе нападение на замглавы КГГА.