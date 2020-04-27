26 квітня близько 22.30 на вулиці Льва Толстого в Києві затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.

Патрульні зупинили автомобіль Mercedes за порушення правил дорожнього руху – водій забув увімкнути фари. Порушницею виявилася депутат Київради і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.

Також в авто перебував Володимир Слончак.

– Він постійно говорив “та ви знаєте, хто ми”, “і завтра від вас тут і сліду не буде” тощо. Оскільки на його репліки ніхто не реагував, він вирішив вийти з авто, почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього з кулаками, – йдеться в повідомленні Київ Оперативний.

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Народний депутат Олександр Дубінський заявив, що Костенко, за попередніми даними, перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

– Під час спілкування з поліцейськими пасажир вказаного автомобіля – заступник голови Київської міської державної адміністрації Слончак, 1984 року народження, вдарив в обличчя інспектора УПП у Києві, старшого лейтенанта поліції Мишуру, 1982 року народження (медична допомога надана без госпіталізації). Правопорушник затриманий, – написав він.



Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо Слончака.

– Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я ухвалив щойно дізнався про інцидент, який стався з його участю в неділю пізно ввечері. Сьогодні все буде оформлено документально, – написав він.















Заступника Кличка затримали за напад на патрульного в Києві / 4 фотографии

Нагадаємо, 17 вересня 2019 року в Києві на вулиці Митрополита Липківського невідомий побив Володимира Слончака. До слова, це вже другий напад на заступника голови КМДА.