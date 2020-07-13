Изнасилование в Одессе

В Одессе правоохранители задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина.

— В гидропарке Лузановка незнакомец предложил несовершеннолетний подвезти ее домой и девушка согласилась на предложение. По словам потерпевшей, по дороге мужчина купил ей две бутылки слабоалкогольного напитка, которые она выпила, а потом вывез в безлюдное место и воспользовался беспомощным состоянием для удовлетворения своих половых потребностей, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.

Правоохранители быстро разыскали подозреваемого. Им оказался местный житель.

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Подозреваемому грозит наказание по ч. 3 ст. 152 УК Украины — лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Изнасилование во Львове

Недавно Львов всколыхнуло ужасный инцидент — 18-летний местный житель изнасиловал 12-летнего мальчика в одном из парков города.

Ребенок отошел от родителей и пошел гулять один: пока полиция разыскивала мальчика, к нему успел подойти неизвестный мужчина и позвать с собой.

За помощь (потолкать мопед) педофил пообещал ребенку сладкую газировку. В парке ребенок был изнасилован.

Личность насильника полиция установила за несколько ча