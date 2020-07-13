В Одесі правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Постраждала звернулася до поліції та розповіла, що її зґвалтував невідомий чоловік.

– У гідропарку Лузанівка незнайомець запропонував неповнолітній підвезти її додому і дівчина погодилася на пропозицію. Зі слів потерпілої, дорогою чоловік купив їй дві пляшки слабоалкогольного напою, які вона випила, а потім вивіз у безлюдне місце та скористався безпорадним станом для задоволення своїх статевих потреб, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

Правоохоронці швидко розшукали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець.

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Підозрюваному загрожує покарання за ч. 3 ст. 152 КК України – позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Зґвалтування у Львові

Нещодавно Львів сколихнув жахливий інцидент – 18-річний місцевий житель зґвалтував 12-річного хлопчика в одному із парків міста.

Дитина відійшла від батьків і пішла гуляти: поки поліція розшукувала хлопчика, до нього встиг підійти невідомий чоловік та покликати із собою.

За допомогу (поштовхати мопед) педофіл пообіцяв дитині солодку газовану воду. У парку дитина була зґвалтована.