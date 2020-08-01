Ночью 31 июля в поезде Мариуполь-Киев в купе зашел неизвестный мужчина, одетый только в трусы, заблокировал двери и начал бить по голове женщину. Она ехала вместе со своим 7-летним сыном.

Неизвестный держал ее за горло и бил, от криков матери проснулся ребенок и начал умолять не бить.

Мужчина развернулся и хотел ударить мальчика. Женщина задержала удар, пообещав, что сделает все, лишь бы он не трогал сына.

После этого он снял трусы и начал добиваться ее.

— Я попросила, чтобы немного подождал, ведь сын еще не спит и это все видит. Все время пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, — рассказывает пострадавшая.

Мужчина сказал, что если женщина не будет сопротивляться, больше не пострадает.

— Я поняла, что нужно как-то вывести мужчину из купе. Я предложила ему выйти, чтобы сын ничего не видел. Он согласился, обернулся в простыню, вывел меня и завел в свое купе. Дверь за мной заблокировал на верхний замок, — вспоминает пострадавшая.

По ее словам, в его купе на столе был нож, поэтому она боялась сопротивляться. Мужчина снял простыню и начал к ней приставать. Тогда ребенок начал плакать и звать маму.

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Женщина попросила разрешения выйти и успокоить ребенка под предлогом, что она может всех разбудить.

— Выйдя из купе, я забежала к сыну и мы босиком побежали к проводнице. Она спала и не понимала, что происходит. Мужчина голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Мы нашли защиту у проводницы этого вагона, — рассказывает женщина.

Она решила подождать до Киева, чтобы вызвать полицию. Начальник поезда распорядился, чтобы неизвестного охраняли и не разрешили ему бежать.

Злоумышленник угрожал нажать стоп-кран и выбить окно. В Киеве женщину с ребенком ждал муж с нарядом полиции.

Сейчас женщина в больнице. Ей сделали операцию на челюсти.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что злоумышленника задержали. Ему готовят подозрение по статьям — нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования.

Недавно в Бердичеве вооруженный ножом мужчина пытался изнасиловать женщину, но получив сопротивление, ранил ее в шею.

После этого нападавший положил свою жертву на железнодорожные рельсы. Женщина оттолкнула его ногами, в борьбе порезала себе руки.

Источник: Анастасия Лугова