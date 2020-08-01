Вночі 31 липня в поїзді Маріуполь-Київ до купе зайшов невідомий чоловік, вдягнений лише у труси, заблокував двері та почав бити по голові жінку. Вона їхала разом зі своїм 7-річним сином.

Невідомий тримав її за горло та бив, від криків матері прокинулася дитина та почала благати не бити.

Чоловік розвернувся та хотів вдарити хлопчика. Жінка затримала удар, пообіцявши, що зробить все, аби тільки він не чіпав сина.

Після цього він зняв труси та почав домагатися її.

– Я попросила, щоб трішки зачекав, адже син ще не спить і це все бачить. Ввесь час допоки я заспокоювала сина, голий чоловік з ерекцією гладив мені ноги і цілував їх, – розповідає потерпіла.

Чоловік сказав, що якщо жінка не пручатиметься, більше не постраждає.

– Я зрозуміла, що потрібно якось вивести чоловіка з купе. Я запропонувала йому вийти, щоб син нічого не бачив. Він погодився, обгорнувся в простиню, вивів мене з купе і завів до свого купе. Двері за мною заблокував на верхній замок, – згадує потерпіла.

За її словами, в його купе на столі був ніж, тому боялася пручатися. Чоловік зняв простирадло та почав до неї чіплятися. Тоді дитина почала плакати та кликати маму.

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Жінка попросила дозволу вийти та заспокоїти дитину, начебто вона може усіх розбудити.

– Вийшовши з купе, я забігла до сина і ми босоніж побігли до провідниці. Та спала і не розуміла, що робиться. Чоловік голий по вагону біг в нашому напрямку. Зрозумівши, що тут захисту не знайду, ми побігли до іншого вагону, де я почала кричати і стукати у всі двері. Ми знайшли захист у провідниці цього вагону, – розповідає жінка.

Вона вирішила почекати до Києва, щоб викликати поліцію. Начальник поїзду дав розпорядження, щоб невідомого охороняли і не дали змогу йому втекти.

Зловмисник погрожував натиснути стоп-кран та вибити вікно. У Києві на жінку з дитиною чекав її чоловік з нарядом поліції.

Наразі жінка в лікарні. Їй зробили операцію на щелепі.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисника затримали. Йому готують підозру за статтями – нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування.

Нещодавно у Бердичеві озброєний ножем чоловік намагався зґвалтувати жінку, але отримавши опір, поранив її у шию.

Після цього нападник поклав свою жертву на залізничні рейки. Жінка відштовхнула його ногами, у боротьбі порізала собі руки. Після цього зловмисник втік, розповіла сестра постраждалої в соцмережі.

Джерело: Анастасія Лугова