День самоубийств 3 марта 2021: как уберечь ребенка от суицида

В конце февраля в социальной сети TikTok, которая до сих пор стремительно набирает аудиторию, стали находить призывы к самоубийству среди подростков.

Неизвестные призывали молодых людей покончить с собой 3 марта, что сделало бы это днем ​​массовых самоубийств. Хотя акция не претерпела “успеха”, нельзя утверждать, что все дети и подростки не повелись на подобные призывы.

Хотя проблема самоубийства среди подростков есть давно, ей не всегда уделяют должного внимания.

Факты ICTV рассказывают, как реагировать на призывы к самоубийству в TikTok и что делать родителям, чтобы уберечь своих детей от негативного влияния в соцсети.

Пропаганда самоубийств

В 20-х числах февраля в соцсети TikTok начали появляться видео с призывом к совершению самоубийства 3 марта. В то же время начали распространяться другие видео с хэштегом #3марта, #суицид.

В роликах пользователи заявляли о том, что якобы присоединятся к “флешмобу” и писали, что “очень ждут 3 марта”. Тем самым они подстрекали других покончить с собой 3 марта.

Конечно, подобные видео не остались без внимания администрации соцсети и быстро удалялись, а вместо вышеупомянутых хештегов в TikTok выводили телефоны номеров доверия и рекомендовали людям с суицидальными мыслями обращаться за помощью.

Касается это не только видео про 3 марта, но и любого контента, пропагандирующего или нормализующего самоубийство.

История про 3 марта обрела огласку в Украине, ведь это уже не первый случай, когда из-за пропаганды в TikTok дети и подростки решаются на опасные “челленджи”.

В городе Боярка две ученицы одного из местных лицеев отравились лекарствами из-за того, что увидели призыв к тому, чтобы выпить 40 таблеток и посмотреть, что с ними произойдет. В результате один ребенок умер.

Тогда их одноклассники рассказывали, что девочки могли увидеть этот “челлендж” в соцсети TikTok.

А недавно в одном из лицеев Калуша две школьницы пытались отравиться парацетамолом.

2 марта Киевская городская госадминистрация даже обратилась к Киберполиции с призывом усилить борьбу с контентом в интернете, который негативно влияет на сознание детей.

– В течение января-февраля 2021 года в столице произошло семь несчастных случаев с учащимися столичных школ. Департамент образования и науки обратился к Национальной полиции Украины с просьбой принять неотложные оперативные меры по выявлению и блокированию опасного интернет-контента, – сообщила пресс-служба КГГА.

Аудитория TikTok

Неудивительно, что видео с призывами покончить с собой и сообщениями о дне самоубийств в TikTok настораживают родителей. Это достаточно молодая соцсеть, а поэтому она привлекает внимание молодежи.

Согласно последним данным, около 60% аудитории соцсети – люди так называемого поколения Z (рожденные в период 1997-2010 годов). То есть там очень много молодых.

Последняя статистика свидетельствует, что основная аудитория немного “постарела”, но все равно является достаточно молодой. Если несколько лет назад в TikTok сидели преимущественно подростки 14-17 лет, то сейчас ее основу (41%) составляют люди в возрасте 16-24 лет.

Несмотря на невероятную аудиторию в мире, в Украине TikTok еще не настолько популярен. По состоянию на середину 2020 года там насчитывалось около 2,5 млн украинских пользователей.

Однако, даже несмотря на появление старшей аудитории, наибольшая опасность встретить пропагандистские видео остается у молодого поколения. Последние исследования свидетельствуют о том, что дети в возрасте 4-15 лет проводят в TikTok в среднем 80 минут в день.

А любой “челлендж”, который они увидят, может стать дополнительной мотивацией его повторить. В комментарии Фактам ICTV психолог Роман Мельниченко рассказал, что подростки часто руководствуются групповым поведением.

– Подростки хотят не отставать, быть популярными. Если есть определенная мода, например, запускают глупые челленджи, у подростков срабатывает этот стадный рефлекс. Молодые люди сильно психологически принадлежат к своей “стае”. В этом возрасте подростки очень ранимы, эмоционально нестабильны. Они понимают, что жизнь сложна, опасна и т.д., и многие находят безопасность в коллективе, в котором также есть свои правила. Соответственно, когда все что-то делают, а они нет, то это означает, что не будет популярности. То есть, что их могут исключить из определенной группы, – объясняет Мельниченко.

Как вести себя родителям

Конечно же, родители не могут просто запретить своим детям сидеть в соцсетях или полностью мониторить их активность там.

Рано или поздно они все равно натолкнутся на контент, который будет призывать их к опасным поступкам.

По мнению Мельниченко, родителям нужно подготовить их к подобным призывам, научить думать своей головой, а не идти на поводу у окружающих. Учителя также должны уделять этому должное внимание и призывать детей не наделать глупостей в попытке “круто выглядеть”.

– Детям нужно показывать, что был, например, челлендж “залезем на крышу электрички”, а вот его последствия. А потом вместе делать выводы о том, какие могут быть последствия, если они поедут на велосипеде с крутой горки, если полезешь на крышу электрички и тому подобное. Тогда страх будет перебивать коллективное поведение, – рассказывает психолог.

И родителям не нужно ждать, пока дети натолкнутся на подобный контент и начнут расспрашивать у них что к чему. Именно родители или педагоги должны быть инициаторами разговора и не просто рассказывать о негативных последствиях, но и приводить конкретные примеры.

Да, это своеобразная “шоковая терапия”, однако она призвана воспитать в детях страх за свою жизнь, который будет сильнее желания казаться крутым в глазах сверстников.

Не молчать о мыслях

К сожалению, нет ни одной методики, чтобы распознать, что у человека появились суицидальные мысли. Важнейшим советом для подростков, у которых появились подобные мысли, будет просто поговорить об этом с родными людьми.

Психолог также советует отвлечь себя от дурных мыслей. Например, послушать любимую музыку, посмотреть любимое кино или сериал, или даже открыть что-то новое для себя.

Можно попробовать писать стихи или музыку, рисовать, заняться любым творчеством, чтобы перенаправить негативную энергию.

Когда речь идет о подростковом возрасте, важно помнить, что значительная эмоциональность – это нормально. Часто подобные состояния могут пройти за несколько дней и об этом также нужно информировать своих детей.

– У подростков очень сильно меняются эмоции. Сегодня они любят весь мир и свою жизнь, а завтра что-то не так – уже “катастрофа”. Их в таких гормональных бурях бросает в крайности, но они должны понимать, что это нормально. Когда вы переживаете такие сложные эмоции, вы должны с кем-то близким об этом поговорить. Если нет никого, кто мог бы выслушать – обратиться к психологу… В особо тяжелых случаях необходимо всегда обращаться к специалисту, ведь подростковая депрессия – это довольно распространенное заболевание, – говорит Мельниченко.

Недавно на проблему подростковых самоубийств обратил внимание и народный депутат Украины из фракции Слуга народа Михаил Радуцкий. По его мнению, эту проблему в Украине нужно решать комплексно.

– Сегодня во время заседания Комитета по вопросам здоровья нации рассмотрим два законопроекта для предупреждения попыток детского суицида: запрет продажи медицинских препаратов лицам до 14 лет (законопроект №5122) и введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета (№5123). Верховная Рада должна рассмотреть их как можно быстрее. Однако это лишь один из аспектов проблемы, – пишет нардеп.

Действительно, проблема самоубийств является весьма значительной не только в Украине, но и во всем мире. Каждому из нас нужно научиться не только делиться своими мыслями и проблемами, но и выслушивать других.

Иногда достаточно просто “излить душу” для того, чтобы стало легче. И если мы научимся не только говорить, но и слушать, может быть, и самоубийств будет значительно меньше.

А ролики с призывом покончить с собой больше не будут иметь значительного эффекта.