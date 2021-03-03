День самогубств 3 березня 2021: як уберегти дитину від суїциду

Наприкінці лютого у соціальній мережі TikTok, яка й досі стрімко набирає аудиторію, почали виявляти заклики до самогубства серед підлітків.

Невідомі люди закликали молодиків накласти на себе руки 3 березня, що зробило б це днем масових самогубств. Хоча акція не зазнала “успіху”, не можна стверджувати, що всі діти та підлітки не повелися на подібні заклики.

Проблема самогубства серед підлітків є давно, однак їй не завжди приділяють належної уваги.

Факти ICTV розповідають, як реагувати на заклики до самогубства в TikTok та що робити батькам, аби вберегти своїх дітей від негативного впливу у соцмережі.

Пропаганда самогубств

У 20-х числах лютого у соцмережі TikTok почали з’являтися відео із закликом до вчинення самогубства 3 березня. Водночас почали розповсюджуватися інші відео з хештегами #3марта, #суицид.

В роликах користувачі заявляли про те, що нібито долучаться до “флешмобу” та писали, що “дуже чекають 3 березня”. Тим самим вони підбурювали інших накласти на себе руки 3 березня.

Звичайно, подібні відео не залишилися без уваги адміністрації соцмережі й швидко видалялися, а замість вищезгаданих хештегів у TikTok виводили телефони номерів довіри і рекомендували людям з суїцидальними думками звертатися по допомогу.

Стосується це не лише відео про 3 березня, але й будь-якого контенту, який пропагує чи нормалізує самогубство.

Історія про 3 березня набула розголосу в Україні, адже це вже не перший випадок, коли через пропаганду в TikTok діти та підлітки наважуються на небезпечні “челенджі”.

У місті Боярка дві учениці одного з місцевих ліцеїв отруїлися ліками через те, що побачили заклик до того, щоб випити 40 таблеток та подивитися, що з ними станеться. У результаті одна дитина померла.

Тоді їхні однокласники розповідали, що дівчата могли побачити цей “челендж” у соцмережі TikTok.

А нещодавно в одному з ліцеїв Калуша двоє школярок намагалися отруїтися парацетамолом.

2 березня Київська міська держадміністрація навіть звернулася до Кіберполіції із закликом посилити боротьбу з контентом в інтернеті, який негативно впливає на свідомість дітей.

– Протягом січня-лютого 2021 в столиці сталося сім нещасних випадків з учнями столичних шкіл. Департамент освіти і науки звернувся до Національної поліції України з проханням вжити невідкладних оперативних заходів із виявлення і блокування небезпечного інтернет-контенту, – повідомила прес-служба КМДА.

Аудиторія TikTok

Не дивно, що відео із закликами накласти на себе руки та повідомленнями про день самогубств у TikTok насторожують батьків. Це достатньо свіжа соцмережа, а тому вона привертає увагу молоді.

Згідно з останніми даними, близько 60% аудиторії соцмережі – люди з так званого покоління Z (народжені у період 1997-2010 років). Тобто там дуже багато молодих.

Остання статистика свідчить, що основна аудиторія трохи “постарішала”, але все одно є достатньо молодою. Якщо кілька років тому в TikTok сиділи переважно підлітки 14-17 років, то нині її основу (41%) становлять люди віком 16-24 років.

Попри неймовірну аудиторію у світі, в Україні TikTok ще не настільки популярний. Станом на середину 2020 року там налічувалося близько 2,5 млн українських користувачів.

Однак, навіть попри появу старшої аудиторії, найбільша небезпека натрапити на пропагандистські відео залишається у молодого покоління. Останні дослідження свідчать про те, що діти віком 4-15 років проводять у TikTok в середньому 80 хвилин на день.

А будь-який “челендж”, який вони побачать, може стати додатковою мотивацією його повторити. У коментарі Фактам ICTV психолог Роман Мельниченко розповів, що підлітки часто керуються груповою поведінкою.

– Підлітки хочуть не відставати, бути популярними. Якщо є певна мода, наприклад, запускають дурнуваті челенджі, у підлітків спрацьовує цей стадний рефлекс. Молоді люди сильно психологічно залежні від своєї “зграї”. У цьому віці підлітки дуже вразливі, емоційно нестабільні. Вони розуміють, що життя складне, небезпечне тощо, і багато хто знаходить безпеку в колективі, в якому також є свої правила. Відповідно, коли всі щось роблять, а вони ні, то це означає, що не буде популярності. Тобто, що їх можуть виключити з певної групи, – пояснює Мельниченко.

Як поводитися батькам

Звичайно ж, батьки не можуть просто заборонити своїм дітям сидіти у соцмережах або повністю моніторити їхню активність там.

Рано чи пізно вони однаково натраплять на контент, який закликатиме їх до небезпечних вчинків.

На думку Мельниченка, батькам потрібно підготувати їх до подібних закликів, навчити думати своєю головою, а не йти на повідку в оточення. Вчителі також мають приділяти цьому належну увагу і закликати дітей не наробити дурниць у намаганні “круто виглядати”.

– Дітям потрібно показувати, що був, наприклад, челендж “заліземо на дах електрички”, а ось його наслідки. А потім разом робити висновки про те, які можуть бути наслідки, якщо вони поїдуть на велосипеді з крутої гірки, якщо полізеш на дах електрички тощо. Тоді страх перебиватиме колективну поведінку, – розповідає психолог.

І батькам не потрібно чекати, поки діти натраплять на подібний контент і почнуть розпитувати в них що й до чого. Саме батьки або педагоги мають бути ініціаторами розмови і не просто розповідати про негативні наслідки, але й наводити конкретні приклади.

Так, це своєрідна “шокова терапія”, однак вона має виховати у дітях страх за своє життя, який буде сильнішим за бажання видаватися крутим в очах однолітків.

Не мовчати про думки

На жаль, немає жодної методики, щоб розпізнати, що в людини з’явилися суїцидальні думки. Найважливішою порадою для підлітків, у яких з’явилися подібні думки, буде просто поговорити про це з рідними людьми.

Психолог також радить відволікти себе від поганих думок. Наприклад, послухати улюблену музику, подивитися улюблене кіно чи серіал, або навіть відкрити щось нове для себе.

Можна спробувати писати вірші або музику, малювати, зайнятися будь-якою творчістю, щоб перенаправити негативну енергію.

Коли йдеться про підлітковий вік, важливо пам’ятати, що значна емоційність – це нормально. Часто подібні стани можуть минути за кілька днів і про це також потрібно інформувати своїх дітей.

– У підлітків дуже сильно змінюються емоції. Сьогодні вони люблять весь світ і своє життя, а завтра щось не так – вже “катастрофа”. Їх у таких гормональних бурях кидає в крайнощі, але вони мають розуміти, що це нормально. Коли ви переживаєте такі складні емоції, ви маєте з кимось близьким про це поговорити. Якщо немає нікого, хто міг би вислухати – звернутися до психолога… В особливо важких випадках необхідно завжди звертатися до спеціаліста, адже підліткова депресія – це досить розповсюджене захворювання, – каже Мельниченко.

Нещодавно на проблему підліткових самогубств звернув увагу і народний депутат України з фракції Слуга народу Михайло Радуцький. На його думку, цю проблему в Україні потрібно вирішувати комплексно.

– Сьогодні під час засідання Комітету з питань здоров’я нації розглянемо два законопроекти для попередження спроб дитячого суїциду: заборону продажу медичних препаратів особам до 14 років (законопроект №5122) та запровадження жорсткої адмінвідповідальності за порушення цієї заборони (№5123). Верховна Рада має розглянути їх якнайшвидше. Однак це лише один з аспектів проблеми, – пише нардеп.

Справді, проблема самогубств є досить значною не лише в Україні, але й в усьому світі. Кожному з нас потрібно навчитися не лише ділитися своїми думками і проблемами, але й вислуховувати інших.

Інколи достатньо просто “вилити душу” для того, щоб стало легше. І якщо ми навчимося не лише говорити, але й слухати, то, можливо, і самогубств буде значно менше.

А ролики із закликом вкоротити собі віку більше не матимуть значного ефекту.