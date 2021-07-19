На украинских курортах Кирилловка и Лазурное наблюдают нашествие медуз. На косе Пересыпь пляж усеян мертвой живностью.

Многие туристы стараются не обращать внимания на живность. Люди продолжают купаться и загорать на пляжах.

— Купаться здесь неприятно. Вода очень теплая, но медуз много. Бывают места, где их поменьше. Для тех, кто любит отдых на берегу, как раз самое время ехать в Лазурное, — поделились те, кого нашествие медуз отпугивает от купания.

Медузы в Азовском море

Нашествие медуз наблюдается и на Азовском море. Отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе все чаще жалуются, что вода, как кисель.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном.

Еще один важный фактор — постепенное приближение солености обоих морей, в частности, из-за изменения в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовки теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь — еще один аппетитный аргумент для их миграции.

Фото: Думская