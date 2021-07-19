На українських курортах Кирилівка і Лазурне спостерігають навалу медуз. На косі Пересип пляж усіяний мертвою живністю.

Багато туристів намагаються не звертати уваги на живність. Люди продовжують купатися і загоряти на пляжах.

– Купатися тут неприємно. Вода дуже тепла, але медуз багато. Трапляються місця, де їх трохи менше. Для тих, хто любить відпочинок на березі, якраз саме час їхати в Лазурне, – поділилися ті, кого навала медуз відлякує від купання.

Медузи в Азовському морі

Нашестя медуз спостерігають і на Азовському морі. Відпочивальники на курортах в Мелітопольському районі все частіше скаржаться, що вода, як кисіль.

Фахівці Інституту рибного господарства і екології моря пояснили таке зростання числа медуз. Експерти пов’язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному.

Ще один важливий фактор – поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміну в водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масову присутність планктону тут – ще один апетитний аргумент для їх міграції.

Фото: Думская