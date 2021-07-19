На Херсонщине преступники выращивали огромную плантацию конопли ФОТО, ВИДЕО

В Херсонской области полиция разоблачила преступную группировку, члены которой вырастили целую плантацию кустов конопли в херсонских плавнях.

Наркотики, полученные из этого урожая, преступники планировали сбывать на территории области.

По данным полиции, на черном рынке изъятая марихуана стоила бы более 10 млн грн.

Более 10 млн грн: на Херсонщине преступники выращивали огромную плантацию конопли / 6 фотографий

17 июля на плантации правоохранители насчитали 1768 кустов растения и 15 кг уже высушенных наркорастений.

Заместитель начальника Управления стратегических расследований в Херсонской области Александр Славинский сообщил, что задержанным злоумышленникам от 24 до 36 лет.

Огромную плантацию злоумышленники создали на левом берегу Днепра, среди заводненных участков с использованием всех необходимых для этого технологий. Правоохранителям пришлось добираться до места преступления на лодке.

Для обустройства благоприятных для конопли условий мужчины использовали удобрения, мотоблок и переносную моторизованную насосную станцию.

Двух подозреваемых правоохранители уже задержали, сейчас полицейские ищут еще двоих.

Продолжаются следственные действия, возбуждено несколько уголовных производств по ч.3 ст 309 про Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, а также по ч.2 ст.310 о Посеве или выращивании снотворного мака или конопли.