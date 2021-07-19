На Херсонщині злочинці вирощували величезну плантацію конопель ФОТО, ВІДЕО

У Херсонській області поліція викрила злочинне угруповання, члени якого виростили цілу плантацію кущів конопель у херсонських плавнях.

Наркотики, отримані з цього врожаю, злочинці планували збувати на території області.

За даними поліції, на чорному ринку вилучена марихуана коштувала б понад 10 млн грн.

Понад 10 млн грн: на Херсонщині злочинці вирощували величезну плантацію конопель / 6 фотографий

17 липня на плантації правоохоронці нарахували 1768 кущів рослини та 15 кг вже висушених наркорослин.

Заступник начальника Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Олександр Славінській повідомив, що затриманим зловмисникам від 24 до 36 років.

Величезну плантацію зловмисники створили на лівому березі Дніпра, серед заводнених ділянок із використанням усіх необхідних для цього технологій. Правоохоронцям довелося добиратись до місця злочину на човні.

Для облаштування необхідних коноплям умов чоловіки використовували добрива, мотоблок та переносну моторизовану насосну станцію.

Двох підозрюваних правоохоронці вже затримали, наразі поліцейські шукають ще двох.

Тривають слідчі дії, відкрито декілька кримінальних проваджень за ч.3 ст 309 про Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за ч.2 ст.310 про Посів або вирощування снотворного маку чи конопель.