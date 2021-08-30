Ураган Ида в США повернул вспять реку Миссисипи

Миссисипи, которая считается самой длинной рекой в США, потекла в обратном направлении из-за урагана Ида, обрушившегося в воскресенье, 29 августа, на американское побережье в районе Нового Орлеана (штат Луизиана).

В Геологической службе страны заявили, что это крайне необычное явление.

– Я припоминаю, что во время урагана Катрина произошло некоторое изменение направления течения реки Миссисипи, но это крайне необычно, – рассказал Скотт Перриен, ведущий гидролог Геологической службы США.

По его словам, уровень реки поднялся на два метра из-за штормового прилива.

Перриен считает, что на глубине реки, где нет датчиков, течение остается обычным.

Ураган Ида в США

29 августа ураган Ида достиг побережья США в районе штата Луизиана. Его уже назвали одним из самых мощных в истории США, присвоив четвертую категорию из пяти возможных.

За одну ночь ураган достиг небывалой скорости – 230 км/ч., оставив без электричества более 223 тыс. домов. Сейчас известно о гибели одного человека.

Ида накрыла Луизиану в тот же день, что и ураган третьей категории Катрина 16 лет назад. Тогда прорвало дамбу и затопило Новый Орлеан. Число жертв Катрины оценивается в 1,8 тыс. человек.