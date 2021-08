Ураган Ида в воскресенье достиг побережья США. Сейчас страдает штат Луизиана.

Шторм Ида стал одним из самых мощных в истории США. К моменту обрушения на Луизиану Ида усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных.

Just one small example of the strong winds in New Orleans right now—a trash can gets blown down the street. To everyone affected by #Ida, please stay safe and listen to the guidance of local officials. pic.twitter.com/Ua9F48HSep

