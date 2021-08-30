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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Мощнейший ураган в истории страны Ида достиг побережья США

Мощнейший ураган в истории страны Ида достиг побережья США

Ураган Ида в воскресенье достиг побережья США. Сейчас страдает штат Луизиана.

Шторм Ида стал одним из самых мощных в истории США. К моменту обрушения на Луизиану Ида усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных.

Лишь за одну ночь ураган достиг небывалой скорости. Он пронесся мимо Мексиканского залива, а через пять часов набрал скорость до 230 км / ч., обрушившись на Луизиану. Ветер оставил без электричества более 223 тыс. домов.

Ида поразила Луизиану в тот же день, что и ураган третьей категории Катрина 16 лет назад. Тогда из-за урагана прорвало дамбу и затопило город Новый Орлеан. Число жертв Катрины оценивается в 1,8 тыс. человек.

Местные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана Ида не успели провести общую эвакуацию 390 тыс. человек. Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к длительному отсутствию электроэнергии.

Хотя после разрушительного наводнения, вызванного Катриной, в Новом Орлеане укрепили дамбы и дренажные системы, власти не исключают возможности наводнений и в этот раз, поскольку в некоторых районах ожидается до 61 см осадков.

— Ида безусловно будет сильнее Катрины, — предупредил исследователь ураганов из Университета Майами Брайан Макнолди.

Он также отметил, что самый мощный ураган пройдет над двумя крупнейшими городами штата — Новым Орлеаном и Батон-Руж.

Источник: AP News

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