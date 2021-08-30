Ураган Ида в воскресенье достиг побережья США. Сейчас страдает штат Луизиана.

Шторм Ида стал одним из самых мощных в истории США. К моменту обрушения на Луизиану Ида усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных.

Just one small example of the strong winds in New Orleans right now—a trash can gets blown down the street. To everyone affected by #Ida, please stay safe and listen to the guidance of local officials. pic.twitter.com/Ua9F48HSep — The Weather Channel (@weatherchannel) August 29, 2021

Лишь за одну ночь ураган достиг небывалой скорости. Он пронесся мимо Мексиканского залива, а через пять часов набрал скорость до 230 км / ч., обрушившись на Луизиану. Ветер оставил без электричества более 223 тыс. домов.

A power pole lays across General DeGaulle in Algiers. Ida’s winds are moving over New Orleans pic.twitter.com/4azqwVUkN2 — wdsu (@wdsu) August 29, 2021

Ида поразила Луизиану в тот же день, что и ураган третьей категории Катрина 16 лет назад. Тогда из-за урагана прорвало дамбу и затопило город Новый Орлеан. Число жертв Катрины оценивается в 1,8 тыс. человек.

Before and after security camera footage from Fire Station #12 in Delacroix within a 1 hour time span pic.twitter.com/PaQrIiSZhA — wdsu (@wdsu) August 29, 2021

Местные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана Ида не успели провести общую эвакуацию 390 тыс. человек. Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к длительному отсутствию электроэнергии.

Хотя после разрушительного наводнения, вызванного Катриной, в Новом Орлеане укрепили дамбы и дренажные системы, власти не исключают возможности наводнений и в этот раз, поскольку в некоторых районах ожидается до 61 см осадков.

— Ида безусловно будет сильнее Катрины, — предупредил исследователь ураганов из Университета Майами Брайан Макнолди.

Он также отметил, что самый мощный ураган пройдет над двумя крупнейшими городами штата — Новым Орлеаном и Батон-Руж.