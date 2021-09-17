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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Борисполе изъяли два чемодана с 44 кг индийских сокровищ

Індійські скарби в Борисполі

В аэропорту Борисполь таможенники задержали 38-летнего мужчину с двумя чемоданами, полностью наполненными ювелирными украшениями. Он прилетел из Дели, и дальше должен был следовать в Одессу.

Пассажир избрал так называемый зеленый коридор, чем гарантировал, что не перемещает товары, подлежащие декларированию и налогообложению, однако с помощью технических средств таможенники обнаружили в двух дорожных чемоданах и в ручной клади ювелирные изделия из серебра 925 пробы со вставками из камней.

Общий вес индийских сокровищ в количестве 4 627 единиц превысил 44 кг.

Среди украшений таможенники насчитали 882 комплекта из двух предметов, 11 комплектов из трех предметов, а еще – 1 346 бус, 294 подвески, 269 колец, 38 пар сережек, 11 браслетов, восемь крестиков и три статуэтки индийских слонов.

Мужчина заверил, что все эти драгоценности принадлежат ему лично. Их изъяли, и теперь эксперты должны установить стоимость.

Относительно пассажира составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

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Источник: ДМСУ

Фото: ДМСУ

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