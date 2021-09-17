У Борисполі вилучили дві валізи з 44 кг індійських скарбів

В аеропорту Бориспіль митники затримали 38-річного чоловіка з двома валізами, вщент наповненими ювелірними прикрасами. Він прилетів із Делі, і далі мав прямувати до Одеси.

Пасажир обрав так званий зелений коридор, чим гарантував, що не переміщує товарів, які підлягають декларуванню та оподаткуванню, проте за допомогою технічних засобів митники виявили у двох дорожніх валізах та у ручній поклажі ювелірні вироби зі срібла 925 проби із вставками з каміння.

Загальна вага індійських скарбів у кількості 4 627 одиниць перевищила 44 кг.

Серед прикрас митники нарахували 882 комплекти з двох предметів, 11 комплектів з трьох предметів, а ще – 1 346 одиниць намиста, 294 підвіски, 269 каблучок, 38 пар сережок, 11 браслетів, вісім хрестиків та три статуетки індійських слонів.

Чоловік запевнив, що усі ці коштовності належать йому особисто. Їх вилучили, і тепер експерти мають встановити вартість.

Щодо пасажира складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Джерело: ДМСУ

Фото: ДМСУ