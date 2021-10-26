Должны прочитать книги школьной программы: суд в Одессе вынес необычный приговор

В Одессе судья Малиновского районного суда вынес оригинальный приговор за похищение автомагнитол двум обвинителем.

Он назначил им условные сроки наказания — по три года лишения свободы с испытательным сроком в один год. Также оба обвиняемых должны прочитать стихотворение Тараса Шевченко Минають дні, минають ночі, романы Приключения Тома Сойера, Приключения Гекльберри Финна Марка Твена и Белый Клык Джека Лондона.

Соответствующий приговор размещен в Едином государственном реестре судебных решений.

В решении суда объяснили, что оба обвиняемых в январе этого года проникли на штрафплощадку для автомобилей и похитили из двух машин автомагнитолы. Обосновывая наказание, судья Гарский принял во внимание биографии подсудимых.

Так, в приговоре указано, что один из них, 23-летний молодой человек, вырос в интернате без родителей. В 2019 году окончил профессиональный аграрный лицей и получил профессию тракториста. Как сирота получил от райсовета средства на приобретение своего жилья. Ему предоставили дом в селе по адресу, где он и проживает. Своими руками он делает ремонт и дополнительно в селе работает разнорабочим.

Другой обвиняемый, женатый 19-летний парень, воспитывает ребенка, имеет лишь неполное среднее образование. Не обучался, поскольку сразу пошел работать. Сейчас работает разнорабочим и обеспечивает свою семью. Вырос в семье с матерью и отчимом, тремя младшими братьями.

Давая оценку личности обоих обвиняемых, судья пришел к выводу, что они не являются лицами, общественно опасными, которые способны на системное совершение уголовных преступлений против собственности.

Наоборот, они фактически по своему развитию еще несовершеннолетние дети, хотя и имеют соответствующий возраст. Кроме того, 23-летнему юноше не заплатили на стройке и он не имел денег, чтобы добраться домой. Поэтому тот решил прибегнуть к краже.

Судья отметил, что оба обвиняемых никогда не читали книг и пришел к выводу, что чтение может положительно повлиять на обоих.

Источник: Единый государственный реестр судебных решений