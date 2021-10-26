Мусять прочитати книги шкільної програми: суд в Одесі виніс незвичний вирок

В Одесі суддя Малиновського районного суду виніс оригінальний вирок за викрадення автомагнітол двом обвинуваченим.

Він призначив їм умовні терміни покарання – по три роки позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік. Також обоє обвинувачених повинні прочитати вірш Тараса Шевченка Минають дні, минають ночі, романи Пригоди Тома Сойєра, Пригоди Гекльберрі Фінна Марка Твена та Біле Ікло Джека Лондона.

Відповідний вирок розміщений у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У рішенні суду пояснили, що обоє обвинувачених у січні цього року проникли на штрафмайданчик для автомобілів і викрали із двох машин автомагнітоли. Обґрунтовуючи покарання, суддя Гарський взяв до уваги біографії підсудних.

Так, у вироку зазначено, що один із них, 23-річний молодик, виріс в інтернаті без батьків. У 2019 році закінчив професійний аграрний ліцей і здобув професію тракториста. Як сирота отримав від райради кошти на придбання свого житла. Йому надали будинок у селі за адресою, де він і проживає. Своїми руками він робить ремонт і додатково у селі працює різноробом.

Інший обвинувачений, одружений 19-річний хлопець, виховує дитину, має лише неповну середню освіту. Не навчався, оскільки одразу пішов працювати. Наразі працює різноробом і забезпечує свою родину. Виріс в сім’ї з матір’ю та вітчимом, трьома молодшими братами.

Даючи оцінку особистості обох обвинувачених, суддя дійшов висновку, що вони не є особами, суспільно небезпечними, які здатні на системне вчинення кримінальних правопорушень проти власності.

Навпаки, вони фактично за своїм розвитком ще неповнолітні діти, хоча й мають відповідний вік. Крім того, 23-річному юнаку не заплатили на будівництві і він не мав грошей, щоб дістатися додому. Тому він і вирішив вдатися до крадіжки.

Суддя зауважив, що обоє обвинувачуваних ніколи не читали книжок, і дійшов висновку, що читання може позитивно вплинути на обох.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень